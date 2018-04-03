Моржи из Долгопрудного закрыли сезон закаливания
3 апреля 2018, 13:45 [ «Аргументы Недели» ]
У Долгопрудного клуба моржей сложилась существует традиция: каждый год с приходом теплой погоды, когда начинает таять снег, закрывать сезон закаливания. Церемония закрытия произошла в стиле «вечеринка у бассейна».
Такая интересная традиция закрытия купального сезона. В этом году событие было очень насыщенное, получено много позитивных эмоций, передает сайт Подмосковье сегодня.
Отметим, что все происходило у холодной проруби, где моржи совершали прыжки в длину, сальто вперед, сальто назад.
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