Моржи из Долгопрудного закрыли сезон закаливания

У Долгопрудного клуба моржей сложилась существует традиция: каждый год с приходом теплой погоды, когда начинает таять снег, закрывать сезон закаливания. Церемония закрытия произошла в стиле «вечеринка у бассейна».

Такая интересная традиция закрытия купального сезона. В этом году событие было очень насыщенное, получено много позитивных эмоций, передает сайт Подмосковье сегодня.

Отметим, что все происходило у холодной проруби, где моржи совершали прыжки в длину, сальто вперед, сальто назад.