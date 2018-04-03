Более полумиллиона рецептов на лекарства выписали в Подмосковье

Жители Подмосковья уже с начала этого года получили более 680 тысяч льготных лекарств, выписанных врачами. Необходимые медикаменты могут быть получены в более чем 300 аптечных пунктах.

Жители Московской области, относящиеся к льготным категориям граждан, за I квартал 2018 года обеспечены лекарственными препаратами более чем по 680 тысячам рецептов на общую сумму в размере 2,7 миллиона рублей, отмечает Подмосковье сегодня.

Заметим, что всего в Подмосковье около 670 тысяч человек имеют право на получение льготных лекарств.