Более полумиллиона рецептов на лекарства выписали в Подмосковье
3 апреля 2018, 13:39 [ «Аргументы Недели» ]
Жители Подмосковья уже с начала этого года получили более 680 тысяч льготных лекарств, выписанных врачами. Необходимые медикаменты могут быть получены в более чем 300 аптечных пунктах.
Жители Московской области, относящиеся к льготным категориям граждан, за I квартал 2018 года обеспечены лекарственными препаратами более чем по 680 тысячам рецептов на общую сумму в размере 2,7 миллиона рублей, отмечает Подмосковье сегодня.
Заметим, что всего в Подмосковье около 670 тысяч человек имеют право на получение льготных лекарств.
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