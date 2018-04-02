Вор «Войны»: «В Швейцарии действуют концлагеря»

Основатель российской арт-группы «Война» Олег «Вор» Воротников побывал узником швейцарского лагеря для нелегальных иммигрантов. В интервью «Аргументам недели» Вор назвал этот лагерь концлагерем и рассказал, как он устроен.

По словам Вора, данная тема в Европе табуирована. Нелегальных иммигрантов из Швейцарии выдворяют не сразу, а сперва держат в течение двух лет в специальных лагерях. Работать не заставляют, но оттого не легче – жизни этих узников едва ли позавидуешь. В тесных комнатушках невозможно находиться стоя, только лежать на кроватях. Свет включают только по решению охраны, и основную часть дня проводишь без света. Воротников утверждает: в лагерях торгуют наркотиками и даже людьми (для борделей), а за несогласие с лагерным режимом к тебе применят физическое насилие. Усугубляется ситуация тем, что лагерями могут управлять частные фирмы, и правозащитников туда не допускают.

Вор настаивает: Швейцария, в отличие от других стран, не получила антифашистского урока в ходе Второй мировой войны. Агитационные швейцарские билборды, на которых белые овцы выталкивают чёрную за черту или чёрные вороны налетают с разных сторон и клюют землю, Вор считает проявлением фашизма. «Неправильно называть эту страну праворадикальной, она просто фашистская», – заключает Воротников.