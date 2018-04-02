Вот и сравним: УК теперь будут обязаны публиковать тарифы на жилищные услуги

Глава правительства России Дмитрий Медведев изменил правила управления многоквартирными жилыми домами. На совещании со своими замами премьер также поручил публиковать сведения о ценах на услуги управляющих компаний.

«Надо всё это обязательно публиковать, чтобы люди, которые эти услуги получают, могли сравнить. Например, в соседнем доме, который управляется другой компанией, в полтора раза дешевле. Тогда можно своим задавать вопрос: а чего у вас это столько стоит?» — пояснил Медведев. По словам замглавы российского правительства Дмитрия Козака, цены на жилищные услуги могут отличаться в десятки раз даже в пределах одного населенного пункта.

Помимо раскрытия тарифов на совещании правительства затронули вопросы деятельности управляющих компаний и аварийных диспетчерских служб. Правительство ввело регламент на устранение коммунальных аварий. Теперь ликвидировать проблемы аварийные службы должны в срок от получаса до двух часов.