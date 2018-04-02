Даны рекомендации по выбору куличей и яиц к Пасхе

Роспотребнадзор обратился к россиянам с рекомендациями по выбору и покупке к Пасхе куличей и яиц. Ведомство призвало не переедать и не злоупотреблять спиртными напитками в праздник.

При покупке яиц нужно обращать внимание на дату их сортировки и на то, как они выглядят. Они должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас, а на скорлупе не должно быть повреждений. Дома хранить яйца нужно только в холодильнике (варёные — не более 36 часов).

Для окрашивания пасхальных яиц лучше всего использовать луковую шелуху или пищевые красители, которые разрешены к применению. Яйца необходимо тщательно вымыть с мылом под проточной водой, а только потом варить.

При покупке готового кулича нужно проверить его состав, должны использоваться только натуральные ингредиенты. Верхушка кулича должна быть сухой. Лучше не покупать куличи, посыпанные разноцветными кондитерскими шариками.

При покупке творога для "пасхи" нужно убедиться в высоком качестве продукта и проверить целостность упаковки. В Роспотребнадзоре отмечают, что творог должен иметь белый цвет с кремовым оттенком и чуть кисловатый запах, а также мягкую, однородную консистенцию.

Православные верующие начали готовиться с главному празднику христиан Пасхе. После Вербного воскресенья сегодня началась Страстная неделя. В Чистый четверг принято красить яйца и печь куличи.