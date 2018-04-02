В Бурятии дрон "Почты России" врезался в жилой дом
2 апреля 2018, 15:46 [ «Аргументы Недели» ]
В Бурятии "Почта России" запустила первого беспилотника. Эксперимент провалился, поскольку не продержавшись в воздухе и двух минут, квадрокоптер врезался в жилой дом.
Дрон должен был доставить посылку из Улан-Удэ в село Нижний Саянтуй, траектория полета-порядка 16 километров. По заявленным характеристикам, аппарат должен был следовать четко по курсу и не боится даже сильных порывов ветра. Как передает ОТР, поднявшись на высоту около 200 метров, дрон упал вниз, врезался в стену дома и разбился. Отметим, что стоимость беспилотника - более миллиона рублей.
Представители компании-разработчика дрона заявили, что во время полета отключилась электроника. По их словам, виной тому – многочисленные точки беспроводной связи вай-фай, установленные в домах жителей города.
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