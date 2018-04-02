Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения Вальтера Запашного

Сегодня, 2 апреля, исполняется 90 лет со дня рождения Вальтера Запашного, советского и российского артиста цирка, народного артиста РСФСР, одного из создателей труппы «Братья Запашные».

Цирковая династия Запашных ведет свою историю с 1882 года. Отец братьев Запашных, Михаил, так надеялся, что сыновья смогут получить приличное образование и избежать скитальческой судьбы цирковых артистов, что даже не брал их с собой на гастроли, вопреки давно сложившейся цирковой традиции. Братья Вальтер, Игорь и Мстислав все время жили в Ленинграде.

Однако материальные затруднения, вызванные Великой Отечественной войной, выгнали их на манеж. В 1944 году мальчики приехали в Саратов к матери Лидии, и свой первый номер представили на манеже Саратовского цирка. Фактически, так появилась труппа «Братья Запашные».

В шестидесятых годах Вальтер Запашный стал заниматься дрессировкой хищников и достиг в этом совершенства. Ему впервые удалось оседлать льва на манеже цирка, он впервые вывел на манеж сразу 38 хищников.

Своих детей Вальтер Запашный готовил к продолжению цирковой династии. Марица, Эдгард и Аскольд Запашные продолжили дело своего отца, знаменитого артиста цирка. Вальтер Запашный скончался в 2007 году и похоронен в Москве на Троекуровском кладбище, пишет Газета.ру.