Шойгу сообщил о переводе Каспийской флотилии из Астрахани в Дагестан

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщил о переводе Каспийской флотилии из Астрахани в дагестанский Каспийск. Решение о переводе уже принято. По словам Шойгу, в Каспийске разворачивается огромная стройка. Военные строители возводят пирсы, причалы, пункты обслуживания, жильё для военнослужащих.

На совещании с руководством оборонного ведомства глава Миноброны рассказал, что будет увеличиваться количество офицеров и военнослужащих.

Шойгу подчеркнул, что перевод флотилии из Астрахани в Каспийск является серьезной составляющей безопасности в Каспийской регионе.

В ведомстве ранее сообщили, что первый этап строительства мест базирования кораблей Каспийской флотилии в Дагестане завершится в 2019 году.