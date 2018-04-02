Шойгу сообщил о переводе Каспийской флотилии из Астрахани в Дагестан
2 апреля 2018, 14:26 [ «Аргументы Недели» ]
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщил о переводе Каспийской флотилии из Астрахани в дагестанский Каспийск. Решение о переводе уже принято. По словам Шойгу, в Каспийске разворачивается огромная стройка. Военные строители возводят пирсы, причалы, пункты обслуживания, жильё для военнослужащих.
На совещании с руководством оборонного ведомства глава Миноброны рассказал, что будет увеличиваться количество офицеров и военнослужащих.
Шойгу подчеркнул, что перевод флотилии из Астрахани в Каспийск является серьезной составляющей безопасности в Каспийской регионе.
В ведомстве ранее сообщили, что первый этап строительства мест базирования кораблей Каспийской флотилии в Дагестане завершится в 2019 году.
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