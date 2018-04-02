Московская молодежь провела серию пикетов в поддержку Леонида Слуцкого

Сегодня около здания Государственной Думы РФ прошла акция в поддержку депутата Леонида Слуцкого. Организаторами акции стали представители столичных молодежных организаций.



Отметим, что это мероприятие стало своеобразным ответом на неуклюжие попытки либералов вновь подогреть интерес к «секс-скандалу» в Госдуме. Чуть ранее к зданию парламента с картонной фигурой Леонида Слуцкого в руках планировала выйти Алена Попова. Она собиралась организовать акцию «Потрогай Слуцкого за мандат», но ее задержали сотрудники правоохранительных органов.



Через несколько часов Попова вернулась к зданию Думы. Её тут же окружили молодые люди с плакатами в поддержку Леонида Слуцкого. Задержали полицейские и некоторые участников пикетов в поддержку главы международного комитета Госдумы. Впрочем, столичную молодежь это вряд ли остановит. Ее представители настроены очень решительно.



– Наш фонд выступил организатором массовых пикетов в его поддержку. Мы хотим, чтобы либеральная публика увидела, что адекватная молодежь не верит провокационным заявлениям о выдуманных сексуальных домогательствах и готова выступить в защиту Слуцкого. Уверен, к нам присоединятся сотни людей, – говорит представитель общественного фонда развития государственной политики Владимир Тюрин.



Напомним, что еще в конце февраля несколько журналисток парламентского пула ГД РФ обвинили Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах. В итоге в комиссию по этике решили обратиться всего две представительницы СМИ – продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук и корреспондент Би-би-си Фарида Рустамова.



– Мы внимательно подошли к этому вопросу и впервые в истории комиссии пригласили заявительниц, чтобы они дали пояснения по поводу собственных заявлений. Госпожа Дарья Жук и госпожа Фарида Рустамова рассказали, им задали вопросы, очень много вопросов. Мы определяли доказанность или недоказанность случая домогательства, который тоже в российском законодательстве никоим образом не прописан. Мы выслушали мнения наших коллег и выслушали господина Слуцкого и считаем, что комиссия не находит поведенческих нарушений у господина Слуцкого, – рассказал после заседания журналистам глава комиссии по этике Отари Аршба.



Но на этом история не закончилась. Практически мгновенно некоторые СМИ (прежде всего – либеральные) заявили о бойкоте Леонида Слуцкого, комиссии по этике и Госдумы в целом. И это стало еще одним доказательство того, что кампания против главы думского комитета кем-то заранее спланирована.



– Очернить пытались не просто депутата, а руководителя международного комитета Госдумы, очевидного специалиста и убежденного гражданина России. Я считаю, что все это натянуто, высосано из пальца и напоминает следование доктрине, которую утверждал еще министр пропаганды Третьего рейха Йозеф Геббельс. Он говорил о том, что «мы добиваемся эффекта, а не правды». Вот и здесь болением за правду даже отдаленно не пахнет, – рассказал депутат Госдумы Александр Карелин.



О заказном характере развернутой против Слуцкого кампании говорил и известный во всем мире профессор Леонид Рошаль.



– Знаю Слуцкого давно. История с его домогательствами похожа на спланированную заказуху. Кроме того, убеждён, что в большинстве случаев мужчина проявляет активность только тогда, когда женщина своим поведением даёт повод, – сказал Леонид Рошаль.



Еще один момент – обвинения против Слуцкого были выдвинуты накануне президентских выборов в России, как будто специально, что повысить градус агрессии к нашей стране. Участники этого «театра» – оппозиционеры. Первой в комиссию по этике обратилась Ксения Собчак, к которой Слуцкий и не приставал вовсе. Также своих поддержали коллеги по «либеральному цеху»: Алексей Венедиктов и Алексей Навальный.



Но в итоге эта кампания с треском провалилась. По словам организаторов сегодняшних пикетов, они намерены таким образом блокировать все акции либеральной оппозиции, направленные против председателя комитета ГД по международным делам. В ближайшие дни участники сегодняшних пикетов в поддержку Леонида Слуцкого намерены пикетировать посольства нескольких западных стран, а также редакции СМИ, которые из-за этого скандала объявили бойкот Госдуме.