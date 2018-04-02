Шувалов поручил подготовить новые требования к зарубежным интернет-магазинам

Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил Минэкономики и Федеральной таможенной службе (ФТС) подготовить новые требования к зарубежным интернет-магазинам. Правительство ставит задачу - не допустить на российский рынок опасные для жизни и здоровья потребителей товары.

В первую очередь, речь идет о товарах для детей, — сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники. Детские товары в России подлежат обязательной сертификации, а к зарубежным товарам такие требования не предъявляется.

По сведениям издания, Шувалов провел совещание с представителями госорганов и интернет-компаний по вопросам развития интернет-отрасли.