Диплом МГУ теперь можно получить в Китае

Поехать в Китай – и стать там студентом МГУ. Парадокс? Ничуть. С прошлого года это стало абсолютно реальным. В самом молодом и самом бурно развивающемся мегаполисе Китая Шэньчжэне открылся совместный российско-китайский университет МГУ-ППИ.

На самом деле выпускники этого уникального вуза получат сразу два диплома: лучшего российского вуза – МГУ имени Ломоносова и очень авторитетного Пекинского политехнического института. И «бонусом» - три языка: русский, китайский, английский.

Высотка МГУ на берегу Южно-Китайского моря

Чтобы оценить масштаб и перспективы проекта, продвигающего российское высшее образование за рубежом, немного истории.

Идея «перемещения» МГУ на китайскую землю возникла 5 лет назад у двух выпускников университета: бывшего аспиранта, а ныне профессора Сергея Шахрая и китайского студента юрфака, сегодня тоже профессора Ян Синьюя. Перемещения в буквальном смысле: главный кампус университета разместится в высотке, которая будет выглядеть как родная сестра московской, на Воробьёвых горах.

«В середине прошлого века для китайской молодежи было очень престижным учиться в СССР, - вспоминает Ян Синьюй. – И очень печально, что сейчас у нашей молодежи в большем почёте образование американское. Мы подумали: надо восстановить влияние МГУ в Китае».

«Его это беспокоило как китайца, а меня как русского, - развивает мысль своего коллеги Сергей Шахрай. – Я считаю наше образование одним из лучших в мире. Почему его нет в Китае – самой крупной с точки зрения учащейся молодёжи стране?»

Смелая идея очень быстро начала приобретать практические черты: уже в августе 2013 года ректор МГУ Виктор Садовничий подписывает приказ, возложив руководство проектом на Сергея Шахрая. Однако очень скоро выясняется: китайское законодательство запрещает создавать в стране филиалы иностранных вузов. Нельзя филиалы – будем создавать совместный университет, решили авторы проекта. И уже весной 2014 года, во время встречи президента Путина с Председателем КНР Си Цзиньпином был подписан меморандум о создании такого вуза.

Партнёра МГУ выбирали тщательно – отсеялись 12 возможных претендентов, и, в конце концов, выбор пал на очень уважаемый в Китае Пекинский политехнический институт.

От экономики до нанобиотехнологий

Специальности, которые будут получать студенты нового вуза, отобрали самые интересные и востребованные. В этом году их набор выглядит так. По программам бакалавриата: «Русский язык и литература» (направление - Филология), «Прикладная математика и информатика», «Химия, физика и механика материалов», «Экономика». По программам магистратуры: «Нанобиотехнология», «Фундаментальная и системная экология», «Русский язык и культура в современном мире».

В прошлом году, когда вёлся первый набор в новый университет, скепсиса относительно того, каким будет состав абитуриентов, было предостаточно: многие не верили, что вуз сумеет привлечь достойных претендентов. «В результате итоги первого набора удивили всех: СМИ, родителей, коллег, - говорит начальник отдела кадров университета Хань Баолин. - Мы приняли, как и планировали, 115 студентов, и все они выдали результаты, которые превышают проходные баллы других вузов страны! У нас есть абитуриент, чей результат оказался выше на целых 126 пунктов!»

Изначально китайская сторона настаивала на том, чтобы обучение велось на английском и китайском языках. Аргумент: китайские студенты не потянут очень сложный для них русский. Однако для МГУ было принципиально преподавание именно на русском. Специально для китайских студентов, не владеющих им, были написаны учебники. И теперь уже смело можно говорить о том, что языковый барьер преодолён: все программы бакалавриата ведутся на русском.

Чем интересен китайский МГУ нашим абитуриентам?

На самом деле, интересен многим. Во-первых, диплом они получат полновесный, «мгушный»: обучение здесь ведут преподаватели МГУ по образовательным программам и стандартам Московского университета. Во-вторых, для поступления в совместный университет совсем не нужно знать китайский. В программу первого года входит интенсивное изучение русского у китайских и иностранных студентов и китайского – у русскоязычных. В-третьих, все студенты, которые учатся на хорошо и отлично, получают стипендию 35 тысяч рублей. При годовой стоимости обучения в 350 тысяч получается, что вся эта сумма им возвращается! Ну и, наконец, - сама возможность пожить несколько лет в самом современном мегаполисе Поднебесной, на берегу Южно-Китайского моря и в совершенстве освоить едва ли на самый востребованный в современном мире язык.

Кстати, приём электронных заявлений на участие во вступительных испытаниях уже начался – на сайте szmsubit.ru.