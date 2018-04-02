"Почта России" прокомментировала провал запуска беспилотника с посылкой. Первый беспилотный летательный аппарат российского почтового оператора, который должен был доставить двухкилограммовую посылку в бурятское село Тарбагатай (35 км от Улан-Удэ), упал вскоре после взлёта.

Посылка цела, несмотря на то, что через несколько секунд после взлета беспилотник врезался в стену дома. На церемонии запуска беспилотника с посылкой присутствовали глава Бурятии Алексей Цыденов и гендиректор "Почты России" Николай Подгузов.

По данным представителей "Почты России", производитель беспилотникаа — компания "Рудрон/Экспедитор 3М" организовывала тестирование, на которое "Почта России" была приглашена в качестве одного из гостей, - сообщает RT. При тестовом запуске произошло нештатное отключение электронного оборудования.

Пострадавших нет. Дрон восстановлению не подлежит. Причины неисправности будут установлены после расшифровки телеметрических данных.