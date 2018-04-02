Из Новодугинского района Смоленской области в редакцию газеты «Аргументы Недели» в последнее время постоянно поступают сигналы о незаконном использовании земельных участков. Мы решили провести журналистское расследование. Как нам удалось уже выяснить, жалобы о «незаконном использовании» касаются незаконной выработки карьеров по добыче нерудных материалов (строительного щебня).

Что нам было известно изначально:

Во-первых, карьер в районе деревни Высокое, на котором ведёт разработку ООО «Ника», генеральный директор Сергей Константинович Глинянский, принадлежит физическим лицам, не дававшим на эти работы разрешения.

ООО «Ника», генеральный директор Сергей Константинович Глинянский, не имеет лицензии на право пользования недрами, добыча щебня ведётся устаревшим оборудованием.

Вывоз щебня ООО «Ника», генеральный директор Сергей Константинович Глинянский, производит в основном в ночное время, и, в основном, вывоз щебня производиться на грузовиках «Скания» ООО «ТД Вектор», генеральный директор Алексей Владимирович Осипов.

Цель нашего расследования проверить все вышеперечисленные факты, а также:

Проверить информацию о неоднократных судимостях Сергея Константиновича Глинянский, генерального директора ООО «Ника».

Знает ли генеральный директор ООО «ТД Вектор» Алексей Владимирович Осипов о сомнениях жителей Новодугинского района Смоленской области в легитимности щебня, добываемого в карьере в районе деревни Высокое и вывозимого по ночам в его грузовиках «Скания»? С какой целью Алексей Осипов идёт на сознательное нарушение закона?

Знает ли Роман Александрович Захаров, начальник Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии об этой ситуации?