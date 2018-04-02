Показания Юлии Скрипаль не откроют правды, считает эксперт

Бывший глава Федеральной службы безопасности Николай Ковалев заявил, что не ожидает от показаний пришедшей в себя Юлии Скрипаль разгадки дела об отравлении в Солсбери.

Член комитета Госдумы по безопасности Николай Ковалев выразил сомнение, что в отравлении Скрипалей был использован тот самый «Новичок», о котором заявляет Великобритания. «В случае использования боевого отравляющего вещества нервно-паралитического действия смерть в течение короткого времени неминуема. Шансов выжить нет», - подчеркнул Ковалев. Вместе с тем экс-глава ФСБ пожелал здоровья обоим Скрипалям.

Показания Юлии Скрипаль вряд ли смогут пролить свет на случившееся в Солсбери. Даже если она выскажет какие-то свои личные предположения, то перед этим ее соответствующим образом «обработают» британские спецслужбы. Да и знать какую-либо серьезную информацию она просто не может, считает Николай Ковалев.

Эксперт думского Комитета по безопасности Николай Ковалев считает, что события в Солсбери – это спецоперация британских спецслужб, а Великобритания в последнее время стала территорией, опасной для российских граждан. По целому ряду загадочных смертей россиян в Англии вместо полноценного расследования звучат только заявления типа «Россия во всем виновата, будем продолжать оказывать на нее давление», цитирует ТАСС.