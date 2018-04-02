Синоптики прогнозируют сильный дождь в Москве в ближайшие сутки. Московские синоптики ранее предвещали приходит климатической весны в самые первые дни апреля. Так и получилось. Потепление в столичный регион принес атлантический циклон.

В ближайшие дни высота снежного покрова, который в был рекордным, в мегаполисе сократится на 10–15 сантиметров, - сообщается на сайте m24.ru.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что в ближайшие сутки столицу накроет сильный дождь. Погода будет неприятной. Задует юго-восточный ветер, скорость которого будет колебаться от семи до 12 метров в секунду.

По прогнозу синоптиков, температура воздуха продолжит стремительно повышаться. Даже в ночные часы в Москве будет плюс два – плюс четыре градуса. А к 6 апреля воздух в столице прогреется до 18 градусов.

Но в апреле погода еще неустойчивая. Возможно серьезное похолодание и ночные заморозки.

Автомобилистам рекомендуется не спешить со сменой резины.