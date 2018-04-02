Прошло тестирование освещения автодороги на Крымском мосту

На четырех пролетах Крымского моста строители провели тестовое включение наружного освещения. Замеры подтвердили соответствие освещенности трассы проектным расчетам.

Тестирование освещения проводилось в темное время суток. Строители включили 20 осветительных мачт, по 10 с каждой стороны автомобильной дороги, на участке моста со стороны Краснодарского края. Тестовые замеры показали, что проделанная строителями и энергетиками работа полностью соответствует проектным условиям и сможет гарантировать безопасность и комфорт дорожного движения по Крымскому мосту.

Для освещения Крымского моста используются натриевые лампы высокого давления с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом. Осветительные приборы такого типа широко используются везде, где необходима контрастная видимость объектов в любых погодных условиях. Здесь это особенно важно, поскольку в Керченском проливе часто бывают густые туманы.

Спроектированная на Крымском мосту система автоматического освещения позволит обеспечить бесперебойную освещенность дорожного полотна в темное время суток и минимизирует расходы электроэнергии, передает ТАСС.