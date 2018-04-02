У православных началась Страстная неделя
2 апреля 2018, 09:53 [ «Аргументы Недели» ]
У православных христиан началась Страстная седмица – неделя, завершающая Великий пост перед Пасхой. Сегодня же исполняется девять дней трагическим событиям в Кемерово.
Сегодня, по благословению святейшего патриарха, во всех храмах русской православной церкви пройдут поминальные богослужения по жертвам кемеровской трагедии. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сейчас совершает литургию в Малом соборе Донского монастыря. На этой неделе, по традиции, предстоятель будет совершать службы ежедневно.
В первые три дня Страстной седмицы церковь вспоминает последние беседы Христа с учениками и народом. В ходе богослужений в эти дни прочитываются все четыре Евангелия. Великий (Чистый) четверг посвящен установлению Христом таинства причастия – евхаристии, во время Тайной вечери Христа со своими учениками. В этот день принято наводить порядок в доме.
Великая пятница – единственный день в году, когда в храмах не звонят колокола. Это самый скорбный день – день крестной смерти Иисуса Христа, искупившего грехи человеческие. В пятницу и субботу церковь предписывает полное воздержание от пищи. В субботу после богослужения проходит освящение пасхальных куличей и яиц. Великий пост завершается в субботу вечером.
Пасхальное богослужение в ночь с субботы на воскресенье состоится во всех храмах. Патриарх Кирилл проведет праздничную службу в храме Христа Спасителя, передает РИА Новости.
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