Аллу Пугачеву пристыдили из-за внука

Знаменитую певицу Аллу Пугачеву пристыдили из-за ее старшего внука Никиты Преснякова. Фолловеры напали на Примадонну после того, как Никита опубликовал в своем блоге в соцсети петицию, в которой граждане просят наказать виновных в пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". Золотов обратился в СК: Росгвардия может быть виновна в кемеровской трагедии

"Подпишите петицию! Чтобы те, кто в ответе получили по заслугам! Меня трясет от сопереживания и бомбит от несправедливости! Выражаю глубочайшие соболезнование всем семьям, родственникам. Как можно быть такими эгоистами и экономить на всем, чтоб набить себе карман побольше, а потом страдают люди, в то время когда ответственные за это купаются в бабках", - говорится в сообщении внука Аллы Борисовны.

Многие поддержали Преснякова-младшего, - сообщает teleprogramma.pro. Но нашлись и те, кто раскритиковал его публикацию и даже обратился к Пугачевой.

"Алла Борисовна, вам не стыдно за своего внука?! Он думает не как Россиянин!» Виноваты все мы, но говорить о стране, которая тебя кормит и поит так, это позор!!!", - пишут в комментариях и даже учат артистку: "Не нужно учить детей и внуков заграницей чтобы не получать такое поколение, позорящее Россию!" На эти выпады Никита Пресняков пока никак не отреагировал. А ранее призвал не учить его жить и заявил, что не стоит путать его творчество с творчеством его родственников.