День безопасности труда провели нефтепроводчики Челябинска

В Челябинском нефтепроводном управлении (филиал АО «Транснефть – Урал») состоялся День безопасности труда, организованный администрацией и профсоюзом предприятия. Это конкурс, который не только помогает проверить уровень знаний специалистов, но и дает возможность оценить готовность сотрудников к различным ситуациям.

Участников на конкурс направили все структурные подразделения нефтепроводного управления – в общей сложности 12 команд по два человека в каждой. Все они прошли предварительный отбор в своих подразделениях, поэтому борьба оказалась напряженной и интересной. Участники должны были продемонстрировать как теоретические, так и практические знания (произвести «реанимацию» специального манекена), а также выполнить творческое задание – нарисовать агитационный плакат.

По итогам конкурса в командном зачете I место заняли представители Центральной ремонтной службы, II – команда Базы производственного обслуживания, III – команда Цеха технологического транспорта и спецтехники. Также были отмечены и победители конкурса в индивидуальном зачете. Всем были выданы премии, дипломы и кубки. Теперь им предстоит последний, финальный этап состязания в Уфе, где челябинцы встретятся со своими коллегами из других филиалов АО «Транснефть – Урал», расположенных в Башкортостане и Курганской области.

Напомним, что Челябинское нефтепроводное управление вот уже несколько лет подряд побеждает в областном конкурсе на звание «Лучшая организация работ по условиям и охране труда в организациях Челябинской области» среди предприятий внебюджетной сферы.