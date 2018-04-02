Видео испытания российской модернизированной ракеты системы ПРО

Министерство обороны РФ провело очередное, третье испытание модернизированной ракеты системы ПРО. Запуск прошел на полигоне «Сары-Шаган» в Казахстане. Ракета системы ПРО точно поразила учебную цель в установленное время, - сообщает kp.ru.

Минобороны на своем YouTube-канале опубликовало видеозапись запуска.

Об успешном испытании модернизированной ракеты системы ПРО сообщил заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ПВО-ПРО (особого назначения) Воздушно-космических сил России генерал-майор Андрей Приходько.

Газета «Красная звезда» уточнила, что система ПРО состоит на вооружении ВКС, она предназначена для защиты Москвы «от ударов средств воздушно-космического нападения», а также для «предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства».