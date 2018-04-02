Первая китайская космическая станция "Тяньгун-1", отработавшая свой срок, сегодня ранним утром вошла в атмосферу Земли и сгорела. КНР ранее предупредила о неконтролируемом падении орбитальной станции "Тяньгун-1".

О том, что большая часть обломков китайской космической станции 2 апреля сгорели в плотных слоях воздушной оболочки Земли над Тихим океаном, сообщило "Синьхуа" со ссылкой на Китайское национальное космическое агентство.

Китай ранее предупреждал Управление ООН по вопросам космического пространства, что "Небесный дворец" должен сойти с орбиты в период 31 марта - 4 апреля, а падение будет неконтролируемым. За ситуацией с "Тяньгун-1" также наблюдало Европейское космическое агентство (ESA).

Китайская космическая станция "Тяньгун-1" ("Небесный дворец-1") была запущена в 2011 году, и Китай стал третьей страной, способной запустить собственную пилотируемую космическую станцию. До него космонавтов и астронавтов к МСК отправляли только Россия и США.