Сергей Цивилёв выступил с видеообращением

Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилёв обратился с речью к кузбассовцам. Он заверил, что сделает всё, чтобы поддержать родственников погибших и оказать им всю необходимую помощь.

Сергей Цивилёв пообещал сделать все возможное для будущего региона и быть в постоянном диалоге с жителями.

Цивилев также провел первое после назначения совещание, где дал поручение выполнить все договоренности, которые были даны на личных встречах Тулеева с семьями погибших. Он также предложил создать детский технопарк на месте торгового центра, где произошел пожар.

Новый ВРИО главы Кемеровской области Сергей Цивилев в ближайшее время будет официально представлен депутатам облсовета Кузбасса. Это произойдет на сессии в понедельник, 2 апреля.

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский приветствует отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева и отмечает, что ротация губернаторского корпуса должна идти более естественно.