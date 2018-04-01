Сергей Цивилёв выступил с видеообращением
1 апреля 2018, 21:13 [ «Аргументы Недели» ]
Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилёв обратился с речью к кузбассовцам. Он заверил, что сделает всё, чтобы поддержать родственников погибших и оказать им всю необходимую помощь.
Сергей Цивилёв пообещал сделать все возможное для будущего региона и быть в постоянном диалоге с жителями.
Цивилев также провел первое после назначения совещание, где дал поручение выполнить все договоренности, которые были даны на личных встречах Тулеева с семьями погибших. Он также предложил создать детский технопарк на месте торгового центра, где произошел пожар.
Новый ВРИО главы Кемеровской области Сергей Цивилев в ближайшее время будет официально представлен депутатам облсовета Кузбасса. Это произойдет на сессии в понедельник, 2 апреля.
Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский приветствует отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева и отмечает, что ротация губернаторского корпуса должна идти более естественно.
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