Моряку с захваченного Украиной рыболовецкого судна "Норд" стало плохо
1 апреля 2018, 20:56 [ «Аргументы Недели» ]
Адвокаты обжаловали арест судом Украины рыболовецкого сейнера из Керчи «Норд», который был захвачен в Азовском море 25 марта.
Как сообщил вице-премьер правительства Крыма Игорь МИХАЙЛИЧЕНКО, кроме того, адвокаты привезли морякам продукты. Одному из них потребовалась медицинская помощь. «У него повышенное давление, привезли медикаменты», – цитирует «Крыминформ» слова МИХАЙЛИЧЕНКО, пишут "Аргументы недели - Крым".
Над возвращением моряков в Крым работают Министерство иностранных дел России и власти республики.
«Их даже на берег не выпускают, большие сложности с той стороной», – добавил вице-премьер.
Напомним, что 25 марта Госпогранслужба Украины сообщила о задержании рыболовецкого судна «Норд» в 15 милях от Обиточной косы (Запорожская область) в Азовском море. Против членов команды возбуждены административные дела, а против капитана – уголовное.
По факту захвата судна украинскими пограничниками ФСБ возбудила уголовное дело. Власти Крыма выделили из резервного фонда семьям захваченных моряков по 100 тысяч рублей помощи.
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