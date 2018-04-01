Российский космонавт сообщил о захвате МКС обезьянами

Российский космонавт Сергей Рязанский разыграл своих подписчиков в Instagram, сообщив, что МКС захватили обезьяны. На фото, которое он разместил, изображены две волосатые лапки, стоящие на иллюминаторе.

«Всех с Днем смеха! Улыбайтесь чаще», - посоветовал Сергей Рязанский. «Эх, зря выложили фото, теперь по всему миру растрындят, что мы захватили планету обезьян», - пишут в комментариях.