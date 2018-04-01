Российский космонавт сообщил о захвате МКС обезьянами
1 апреля 2018, 19:11 [ «Аргументы Недели» ]
Российский космонавт Сергей Рязанский разыграл своих подписчиков в Instagram, сообщив, что МКС захватили обезьяны. На фото, которое он разместил, изображены две волосатые лапки, стоящие на иллюминаторе.
«Всех с Днем смеха! Улыбайтесь чаще», - посоветовал Сергей Рязанский. «Эх, зря выложили фото, теперь по всему миру растрындят, что мы захватили планету обезьян», - пишут в комментариях.
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