Посетителям крымского торгового центра запретили проверять безопасность

Отправляясь в симферопольский торгово-развлекательный комплекс «Меганом», корреспонденты «Аргументов недели - Крым» даже не предполагали, что столкнутся с такой ситуацией – охранник запретит нам осмотреть помещение и выяснить: имеются ли планы эвакуации, стрелки на выход, открыты ли двери спасательных выходов.

Забегая вперед, отметим, что начальник смены охранников считает себя умным человеком – он так прямо и заявил нам. Поэтому все, что мы от него услышали, мы услышали как бы от человека умного.

Услышав, что по стране и журналисты, и просто жители городов проверяют состояние торгово-развлекательных центров на пожарную безопасность, мы тоже решили присоединиться к этой массовой акции. «Пойдем, как общественники», – решили мы.

Взяв специалиста по технике безопасности, обошли весь ТРК «Меганом». Смотрели, есть ли схемы эвакуации, читаемы ли они; где расположены стрелки, указывающие на выход, достаточно ли их видно; есть ли огнетушители. То есть делали поверхностный осмотр. То есть старались посмотреть на торговый центр глазами человека, вдруг услышавшего звучащее на весь зал: «Пожарная тревога!». Мы даже как бы выбежали из зрительного зала и по стрелке направились к аварийному выходу, спустились на первый этаж и вышли на улицу через незапертые двери. Все было отлично!

И только мы хотели поделиться cо зрителями сделанными выводами, как, увидев камеру, к нам подошел охранник.

Приводить наш с ним, по-моему, ужасный разговор тут не будем – он весь в видео – лишь подведу итог: осмотреть торговый центр он нам запретил.

И лишь одна реплика – он что, действительно не понимает, как важно людям самим убедиться в безопасности? И он действительно верит, что их плановые проверки должны нас успокоить? А его начальство тоже так думает?

И наш вывод такой – общественный контроль в этом ТРК провалился.

А пожарные выходы, про которые он нам втирал, как про места антитеррористической важности на самом деле открыты настежь – мы буквально за пять минут до беседы с ним совершенно спокойно вышли через них на улицу и вошли в здание обратно, из чего следует вывод, что чего у охраны и полно, так это понтов.

И очень не хочется верить, что охранник выразил мнение всего коллектива ТРК, заявив нам, на наше, что мы не пойдем в непроверенное нами помещение: «Без вас обойдется торговый центр».

Короче, очень хочется услышать объяснения руководства.