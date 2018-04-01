Топ-3 первоапрельских розыгрышей

Когда ж еще шутить, как не сегодня. «Аргументы недели» публикуют самые обсуждаемые первоапрельские розыгрыши в этот день.

Скандально известная стритрейсерша Мара Багдасарян, пожизненно лишенная прав на управление транспортным средством, опубликовала фото с водительским удостоверением в руках. Друзья девушки поспешили всех успокоить – снимок старый, а документ на нем – тот самый, который был изъят судом.

Телеведущий Иван Ургант разыграл своих подписчиков. Он опубликовал афишу, из которой следует, что шоумен будет вести утреннюю передачу на ТНТ «Ванька, встань-ка». Многие, кстати, поверили.

Буквально на днях в Екатеринбурге неизвестные ворвались в кафе и вынесли весь пельменный запас. Почти 50 килограммов. Ни денег, ни других продуктов они не взяли. О краже стало известно из страницы заведения в соцсетях. Пользователи тут же предположили, что это первоапрельская шутка и пиар-акция кафе.