Топ-6 курьезных новостей за последнее время

В мире происходит столько немыслимого, что порой бывает трудно понять, а не выдумали ли ту или иную новость. «Аргументы недели» составили рейтинг самых забавных случаев за последние два месяца. И все это – правда.

В Якутии местных жителей охватила золотая лихорадка. Из самолета при взлете выпали драгоценные металлы. Оторвалась створка грузового люка. Вывалилось 172 слитка весом по 20 кг каждый. Стоимость разлетевшегося по территории аэропорта золота свыше 21 миллиарда рублей. Говорят, взлетно-посадочная полоса была усыпана слитками. Несмотря на то, что по официальной информации все золото нашли, люди этому не верят. По слухам, золото рассыпалось на большом расстоянии. В надежде обогатиться местные топчут снег и даже копают лопатой.

На матче английских команд судья принял решение удалить футболиста Санчеза Уотта с поля из-за его фамилии, по звучанию напоминающей слово «What». Посчитав ответ спортсмена неуважительным, он показал ему красную карточку и удалил с поля. Вскоре решение арбитра оспорили, игрок вернулся на поле.

Весь мир насмешило гуляющее по Сети видео с коровами-меломанами и девочкой, которая играет на гармошке. Услышав звуки музыкального инструмента, коровы быстро подбегают к ней и, выстроившись в линию, стоят и слушают. Не меньше восторженных комментариев собрал ролик, на котором кот сумел предотвратить драку между двумя другими котами. Миротворец просто подошел и неожиданно разлегся между ними.

В Китае отдыхавшая на популярном курорте девушка написала в Сети объявление о том, что займется сексом с любым желающим. И указала номер комнаты в отеле, в котором остановилась. Как позже выяснилось, таким образом девушка хотела увеличить количество подписчиков. Уже через несколько минут сотни мужчин уже стояли под дверью. Девушке пришлось спасаться бегством. Однако вскоре ее арестовали на 15 суток, признав сообщение проституцией.

Немало курьезных новостей пришло в марте с избирательных участков. Так, на выборы явились «дракон», «медведь», который не смог пролезть в кабинку для голосования и много других существ. В Ростовской области есаул пришел на участок с конем, а один из россиян умудрился съесть бюллетень.

И напоследок. На протяжении трех лет ученые провели сотни исследований в разных странах, посвященных социальным факторам сексуальной физиологии. Оказалось, как сообщает The Insider, уровень ксенофобии достоверно коррелирует с размером пениса. Причем эта корреляция — обратная: чем выше уровень шовинизма, тем короче член.