Одна из профессий прекратила свое существование в России

Официально в России перестала существовать профессия стенографистки. Приказ о ликвидации подписал министр труда и соцзащиты Максим Топилин. Такое решение было принято в связи с ее невостребованностью.

Из Квалификационного справочника должностей также исключили должности «Заведующей машинописным бюро», «Стенографистки» и «Секретаря-стенографистки». Стенографистки обязаны были иметь среднее образование, а также спецподготовку, которая позволяет фиксировать текст на скорости до 110 слов за минуту. Среди обязанностей числилась стенографическая запись докладов, выступлений, лекций и прочих мероприятий, протоколирование совещаний и заседаний, подготовка деловых писем и иных документов.