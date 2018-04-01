Одна из профессий прекратила свое существование в России
1 апреля 2018, 16:58 [ «Аргументы Недели» ]
Официально в России перестала существовать профессия стенографистки. Приказ о ликвидации подписал министр труда и соцзащиты Максим Топилин. Такое решение было принято в связи с ее невостребованностью.
Из Квалификационного справочника должностей также исключили должности «Заведующей машинописным бюро», «Стенографистки» и «Секретаря-стенографистки». Стенографистки обязаны были иметь среднее образование, а также спецподготовку, которая позволяет фиксировать текст на скорости до 110 слов за минуту. Среди обязанностей числилась стенографическая запись докладов, выступлений, лекций и прочих мероприятий, протоколирование совещаний и заседаний, подготовка деловых писем и иных документов.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес