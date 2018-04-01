Японское нетающее мороженое готово покорить мир

Необычное мороженное придумали японцы. Оно сохраняет свою форму при температуре +28 градусов и не тает даже под горячей струей фена.

Придумал этот десерт один из японских кулинаров. Он планировал создать лакомство с использованием клубники, которая не подходит для продажи в магазинах из-за своей нестандартной формы.

В ходе экспериментов с рецептом кулинар понял, что при добавлении экстракта клубники в крем продукт начинает застывать. Задумку нельзя было использовать для приготовления мягких десертов, но для создания необычного мороженного это подходило.

Клубничный экстракт действительно мешает маслу и жидкости быстро испаряться и поэтому десерт сохраняет форму даже под воздействием высоких температур. Тест-драйв морожено был проведен с особой жестокостью - его помещали в теплую среду и воздействовали на него паром, однако он не таял., пишет oane.ws.

Мороженое создали в форме различных фигурок: мишек, зайчиков и сердечек. Лакомство уже поступило в торговые сети страны. И, возможно, в ближайшем будущем оно покорит весь мир.