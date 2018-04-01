Путин по телефону поблагодарил Тулеева за работу

Президент России Владимир Путин позвонил экс-губернатору Кемеровской области Аману Тулееву и поблагодарил его за многолетнюю работу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин позвонил Тулееву и поблагодарил его за многолетнюю работу на посту руководителя региона», — сказал Песков.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, обратившийся к президенту России Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию, записал видеообращение к жителям Кемеровской области.

Член Центризбиркома РФ Евгений Шевченко сообщил о выборах нового губернатора Кемеровской области. Аман Тулеев написал заявление об увольнении по собственному желания после трагедии в ТЦ "Зимняя вишня".