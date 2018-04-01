В Новосибирске умер академик РАН Владимир Накоряков

В Новосибирске в воскресенье, 1 апреля, умер известный ученый-физик, академик РАН Владимир Накоряков.

Ему было 82 года. О кончине академика Владимира Накорякова сообщили в пресс-службе Сибирского отделения РАН.

Прощание с Владимиром Накоряковым состоится во вторник, 3 апреля, в Доме ученых СО РАН.



​Владимир Накоряков - специалист в области теплофизики и физической гидродинамики, автор более 400 научных работ, бывший ректор НГУ и директор Института теплофизики СО РАН. Академик - лауреат Государственных премий СССР и РФ, международной премии "Глобальная энергия", которую негласно называют физическим Нобелем, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.