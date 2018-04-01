Ученые выявили, как биоритмы влияют на успехи в учении

Ученые из Северо-восточного университета Иллинойса провели исследование и установили, что "совам" - людям, которые предпочитают ложиться спать поздно, а утром любят поспать, науки даются сложнее, чем "жаворонкам".

Как правило, лекции и семинары в вузах начинаются утром. У людей разные биоритмы. Особенно из-за учебного расписания страдают студенты "совы". В зависимости от циркадных ритмов люди делятся на так называемых "жаворонков", "зябликов" и "сов".

В исследовании приняли участие 15 тысяч студентов вузов.

Ученые изучили, в какое время суток они выходят в интернет, и проанализировали их успеваемость. Оказалось, "совам", не спавшим почти до утра, приходилось с трудом подниматься рано на учебу, предметы давались тяжелее, их успеваемость ниже, чем у "жаворонков". Напомним, "жаворонкам" легче уснуть вечером и проснуться утром.

По мнению американских ученых, расписание занятий в вузах должно быть более "гибким".

Исследование было опубликовано в журнале Scientific Reports.