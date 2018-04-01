Православные верующие отмечают Вербное воскресенье

Православные верующие сегодня отмечают праздник Вербное воскресенье. Праздник Входа Господня в Иерусалим традиционно бывает за неделю до главного праздника христиан Пасхи. Пасха в этом году приходится на 8 апреля. Со 2 апреля начинается Страстная неделя. Как правильно провести Вербное воскресенье

Праздник Вербного воскресенья пришел на Русь в Х веке, хотя христианская церковь отмечает его с середины IX века.

Вход Господень в Иерусалим — одно из главных событий последних дней земной жизни Спасителя, которое описывают все четыре евангелиста. В субботу, 31 марта, православная церковь вспоминала одно из главных чудес христианства – воскрешение Лазаря Иисусом Христом накануне Его входа в Иерусалим и событий Страстной седмицы.

Верующие накануне Вербного воскресенья на вечерней службе в субботу освящали в храмах веточки вербы. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу накануне праздника Входа Господня в Иерусалим, совершил всенощное бдение в Храме Христа Спасителя и освятил ветви вербы, - сообщает ТАСС.

Этот обряд совершается по русской традиции в память о том, как люди встречали Иисуса Христа с цветами и с пальмовыми ветвями. По словам священников, самое важное в этот день - не ссориться, избегать злых мыслей и поступков, а также начинать готовиться к Пасхе.

Католики 1 апреля отмечают Пасху. Иудеи также отметили Песах.