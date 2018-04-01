Эксперты определили процент фальсификата коньяка на рынке
1 апреля 2018, 11:25 [ «Аргументы Недели» ]
Российские эксперты по качеству крепкого алкоголя определили процент фальсификата коньяка на российским рынке. По данным специалистов, 21 процент коньяка в России является подделкой.
Это означает, что пятая часть коньяков, поступающих в продажу, произведены не из виноградного спирта. Глава Роскачества Максим Протасов в интервью НТВ пассказал, что при производстве подделок коньяка используются "иные виды" спиртов, соответсвенно, по этому критерию она "не может являться коньяком".
"Роскачество" проводило в магазинах масштабную проверку продаваемого коньяка. Были исследованы около 50 марок напитка из России, Франции, Грузии, Армении и Молдовы. Экперты протестировали продукт по показателям безопасности и подлинности, а также по органолептическим показателям.
Эксперты "Роскачества" проверяли молочную продукцию, сыры и другие продукты питания, продаваемые в наших магазинах.
Андрей Фурсов о растлении Хрущевым Украины и многовековой подлости англичан
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Сыры, якобы сделанные по ГОСТу, оказались фальшивыми и опасными