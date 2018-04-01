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Эксперты определили процент фальсификата коньяка на рынке

1 апреля 2018, 11:25 [ «Аргументы Недели» ]

Эксперты определили процент фальсификата коньяка на рынке
фото: pixabay.com

Российские эксперты по качеству крепкого алкоголя определили процент фальсификата коньяка на российским рынке. По данным специалистов, 21 процент коньяка в России является подделкой. 

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Это означает, что пятая часть коньяков, поступающих в продажу, произведены не из виноградного спирта. Глава Роскачества Максим Протасов в интервью НТВ пассказал, что при производстве подделок коньяка используются "иные виды" спиртов, соответсвенно, по этому критерию она "не может являться коньяком".

"Роскачество" проводило в магазинах масштабную проверку продаваемого коньяка. Были исследованы около 50 марок напитка из России, Франции, Грузии, Армении и Молдовы. Экперты протестировали продукт по показателям безопасности и подлинности, а также по органолептическим показателям.

Эксперты "Роскачества" проверяли молочную продукцию, сыры и другие продукты питания, продаваемые в наших магазинах.

Андрей Фурсов о растлении Хрущевым Украины и многовековой подлости англичан

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