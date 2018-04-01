Эксперты определили процент фальсификата коньяка на рынке

Российские эксперты по качеству крепкого алкоголя определили процент фальсификата коньяка на российским рынке. По данным специалистов, 21 процент коньяка в России является подделкой. Ткачев призвал бороться «до последнего патрона» с фальсификатом молока

Это означает, что пятая часть коньяков, поступающих в продажу, произведены не из виноградного спирта. Глава Роскачества Максим Протасов в интервью НТВ пассказал, что при производстве подделок коньяка используются "иные виды" спиртов, соответсвенно, по этому критерию она "не может являться коньяком".

"Роскачество" проводило в магазинах масштабную проверку продаваемого коньяка. Были исследованы около 50 марок напитка из России, Франции, Грузии, Армении и Молдовы. Экперты протестировали продукт по показателям безопасности и подлинности, а также по органолептическим показателям.

Эксперты "Роскачества" проверяли молочную продукцию, сыры и другие продукты питания, продаваемые в наших магазинах.