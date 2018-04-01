В Брянске мужчина погиб при попытке спасти свою собаку из реки
1 апреля 2018, 10:58 [ «Аргументы Недели» ]
В Брянске мужчина погиб, спасая свою собаку, упавшую в реку Десну. Инцидент произошел в субботу, 31 марта, в районе Набережной за понтонным мостом через Десну в Советском районе города.
Очевидцы рассказали, что мужчина выгуливал свою собаку около Десны в дачном обществе. Собака убежала от хозяина, и неожиданно четвероногий питомец выскочил на подтаявший лед. На реке пес провалилась в воду. Хозяин бросился спасать своего любимца и сам провалился в ледяную воду.
Дачники, оказавшиеся на месте трагедии, бросились на помощь. Но мужчину затянуло под лед, и спасти его не получилось, сообщает издание нашбрянск.ru.
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