Бастрыкин наградил уроженца Таджикистана, спасшего десятки людей в Кемерово

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил уроженца Таджикистана Фарзона Салимова, который вместе с другими таджиками ценой собственной жизни спас десятки людей при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Путин принял отставку Тулеева по собственному желанию

В минувшую субботу, 31 марта, Бастрыкин наградил героев, спасавших людей при пожаре. Салимову вручил медаль.

Фарзон Салимов работал в ТЦ "Зимняя вишня" в обувном магазине. По признанию мужчины, он "спасал людей не ради славы, а просто выполнял свой человеческий долг", - сообщает сайт dialog.tj. Он отметил, что тот трагический день в спасении людей участвовали и другие таджики.

Александр Бастрыкин вчера в ходе визита в Кемерове специально встретился с людьми, которые в экстремальной ситуации не растерялись и, рискуя собственной жизнью, проявили настоящий героизм.

Награждены работник одного из залов 3-го этажа Александр Калачёв, аниматор детской игровой комнаты, расположенной вблизи очага возгорания, Кристина Никитина, 17-летний курсант кадетского корпуса Дмитрий Полухин.