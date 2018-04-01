В Петербурге продолжается бесстыдный грабеж пожилых людей. Две пожилые женщины стали очередными жертвами мошенников в Петербурге и Ленинградской области. В Ульянке 83-летняя пенсионерка отдала миллион за БАДы.

А в Кингисеппском районе мошенники украли накопления у безногой женщины-инвалида.

Уже не первый раз поднимается эта тема в СМИ, но ни служба социального обеспечения, ни полиция не принимают соответствующих мер, бездействуют и общественные организации.

83-летняя жительница Кировского района Петербурга 30 марта рассказала полицейским, что в период с 26 по 29 марта к ней в квартиру на улице Бурцева приходил неизвестный мужчина лет 30-ти, европейской внешности. Обманув старушку, злоумышленник продал ей БАДы на общую стоимость 969 740 рублей

А когда женщина решила, что сумма несопоставима с эффектом купленных таблеток, обратилась в полицию.

30 марта в 8-й отдел полиции с заявлением обратилась 82-летняя местная жительница. Она рассказала, что стала обладательницей БАДов за 970 тысяч рублей, но это обстоятельство ее не радует, так как за вещества, не являющиеся лекарством, стоимость, мягко говоря, великовата.

А в Кингисеппском районе мошенники украли накопления у безногой женщины-инвалида. По информации Агентства, в дом 89-летней пенсионерки-инвалида в деревне Комаровка днем 30 марта пришли две женщины «неславянской» внешности. Бабушка запомнила, что одна из них носит розовые очки.

Мошенницы сообщили пенсионерке, что принесли ей 3500 рублей, которые ей якобы положены по указу Президента. Но, мол, у них имеется лишь купюра 5000 рублей, и поэтому злоумышленницы попросили сдачу. Безногая женщина достала кошелек из-под кровати и отсчитала 1500 рублей. А когда незнакомки ушли, пенсионерка обнаружила, что все ее накопления пропали. В кошельке лежали 300 евро и 60 000 рублей.

(По материалам сайтов piter.tv mr7.ru 78.ru moika78.ru)