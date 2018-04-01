В России 1 апреля стартует весенний призыв в армию. Весной 2018 года на военную службу планируется набрать 128 тысяч новобранцев. Это на 14 тысяч человек меньше, чем годом ранее.

В весенний призыв на военную службу также смогут попасть около трех тысяч молодых людей, ранее не прошедших по состоянию здоровья и отправленных в запас. Весенний призыв продлится до 15 июля.

Президент РФ Владимир Путин ранее своим указом предписал призвать на военную службу 128 тысяч граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву. В соответствии с тем же указом с военной службы будут уволены солдаты, матросы, сержанты и старшины из числа 142 тысяч "срочников", призванных исполнить воинский долг год назад.

По данным Минобороны, Вооруженные силы России не потеряют в количественном составе.

С 1 января штатная численность военнослужащих составляет 1 миллион 13 тысяч 628 человек. Из них без учета офицеров, прапорщиков и мичманов, большинство составляют контрактники. До 2020 года Минобороны планирует увеличить численность солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих службу по контракту, до 499,2 тысячи человек.