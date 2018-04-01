На стихийном мемориале в память о погибших в Кемерове вспыхнул пожар
1 апреля 2018, 09:22 [ «Аргументы Недели» ]
В Благовещенске загорелся стихийный мемориал жертвам трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Огонь уничтожил часть игрушек и цветов, которые сюда принесли местные жители.
Спасатели потушили возгорание за несколько минут. Пользователи выложили видео возгорания в социальные сети.
В настоящее время рассматривается две версии происшествия. По одной, одна из мягких игрушек загорелась от свечи, другая версия не исключает поджог. Сейчас точную причину устанавливают сотрудники полиции.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес