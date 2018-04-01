На стихийном мемориале в память о погибших в Кемерове вспыхнул пожар

В Благовещенске загорелся стихийный мемориал жертвам трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Огонь уничтожил часть игрушек и цветов, которые сюда принесли местные жители.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀????@DTPGRAM_BLG◼️ (@dtpgram_blg)31 Мар 2018 в 4:38 PDT

Спасатели потушили возгорание за несколько минут. Пользователи выложили видео возгорания в социальные сети.

В настоящее время рассматривается две версии происшествия. По одной, одна из мягких игрушек загорелась от свечи, другая версия не исключает поджог. Сейчас точную причину устанавливают сотрудники полиции.