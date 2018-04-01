С 1 апреля в России проиндексированы социальные пенсии

С 1 апреля 2018 года в России будут проиндексированы социальные пенсии. Премьер-министр Дмитрий Медведев ранее сообщил, что подписал постановление об индексации пенсий с 1 апреля.

При индексации социальных пенсий также повышаются пенсии военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, участников Великой Отечественной войны, граждан, пострадавших в результате радиационных и техногенных катастроф, граждан из числа работников летно-испытательного состава. Вырастут пенсии по инвалидности военнослужащих и по случаю потери кормильца семьям военных.

Социальные пенсии после индексации увеличатся в среднем на 255 рублей. Больше всего увеличится средний размер пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы. Они будут получать ежемесячно почти на 400 рублей больше.

По данным Пенсионного фонда РФ, средняя пенсия в России возрастет до девяти тысяч рублей. Пенсия россиян, получивших инвалидность вследствие военной травмы и участников Великой Отечественной войны увеличится до 30 тысяч 694 рублей и 35 тысяч 387 рублей соответственно.

На индексацию правительство потратит около 10 миллиардов рублей. Всего индексация затронет 3,9 млн пенсионеров, из которых 3,2 миллиона получают социальные пенсии.