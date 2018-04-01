Аман Тулеев подал в отставку с поста губернатора Кемеровской области. О возможной отставке Тулеева начали говорить после трагедии в Кемерово, где 25 марта при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" погибли 64 человека, 41 из которых - ребенок. Потерявший всю семью при пожаре в Кемерово опубликовал видео эвакуации

Сегодня, 1 апреля, стало известно, что кемеровский губернатор обратился к президенту России Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию.

О том, что 73-летний Тулеев досрочно покидает пост главы Кузбасса, сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области. Полномочия главы региона на губернаторском сроке истекали в 2020 году.

"Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к президенту России Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию", — сообщила пресс-служба областной администрации.

Согласно Уставу Кемеровской области, исполнять обязанности губернатора будет первый заместитель главы региона.

Аман Тулеев пришел в политику в конце 1980-х годов. Он возглавляет Кемеровскую область с 1997 года. Губернатором Тулеева избирали четыре раза с результатом 93,5-96,69% голосов избирателей.

Слухи о его отставке появлялись неоднократно. Особенно участились после того, как Тулеев в мае 2017 сначала ушел в отпуск, а потом перенес операцию на позвоночнике, после чего почти до середины декабря восстанавливался и был на больничном.