Олег Анофриев до самого последнего момента страшно ревновал свою жену

После смерти актера Олега Анофриева, его родные и близкие в телевизионной студии вспоминали, каким он был человеком, как жил и как любил.

Олег Анофриев был женат всего раз. Летом 1953 года еще студентом Олег Анофриев отдыхая в Крыму познакомился с симпатичной девушкой Кирой. На прощанье Кира оставила своему новому знакомому номер телефона подруги, своего домашнего телефона у девушки не было.

Возвратившись в столицу, Олег назначил Кире свидание и, надо признаться, встречи ждал с определенным нетерпением. Но Кира появилась не одна, она опрометчиво прихватила с собой Наташу, ту самую подругу, которая была их связным. Увидев Наталью, Олег тут же забыл обо всем на свете. Это было так похоже на любовь с первого взгляда, в которую никто не верит.

Но красавица далеко не сразу ответила на его чувства. Он добивался ее внимания целый год. Он был очарователен, настойчив, галантен, а иногда даже груб, если требовалось отшить поклонников Натальи, студентки медицинского института. Олег отчетливо понимал: именно эта красивая и неприступная девушка его мечта, его судьба.

Со своей супругой Натальей Отливщиковой , которая долгое время работала врачом в московском бассейне «Чайка», он прожил вместе 65 лет и страшно ревновал ее до последнего момента.

«Он до последних дней ревновал маму чуть ли не к фонарному столбу. Заставил уйти с работы, как только ей исполнилось 55. Он безусловно был лидером в семье, всегда настаивал на своем, но делал так, как хотела мама. Она всегда промолчит, а потом скажет: «Ну, может сделаем вот так?», и папа сразу сдавался, «Как ты хочешь, так и будет», - вспоминала Мария, дочь Олега Анофриева.

Многие коллеги Анофриева вспоминали его обаятельного и жизнерадостного человека. Он всегда собирал вокруг себя компанию и любил быть в центре внимания. Будучи всю жизнь глубоко женатым человеком, Олег Андреевич последние годы легко признавался, что в киноэкспедициях любил приударить за хорошенькими женщинами.

Единственная дочь Анофриева - Мария стала мамой двух девочек – Анастасии и Натальи, которая в свою очередь сделала знаменитому деду самый большой подарок - родила наследника, правнука. Мальчика назвали в честь артиста Олегом, сейчас ему 6 лет.

«У него душа ребенка. Не помню, чтобы он мне или моему сыну сказал: «Я сейчас занят». Я никогда не воспринимала его как артиста. Просто дедушка, просто поет. Дед был веселым, всегда хулиганом, очень любил жить…», - сказала внучка знаменитого «трубадура».

Напомним, Олега Анофриева не стало 28 марта. Он умер от тяжелой болезни на 87 году жизни.