Академик Сергей Глазьев о повышении пенсионного возраста в течение двух лет

Может ли принудительный вывод на пенсию для людей, привыкших к активной деятельности, создавать стресс, и если граждане предпочитают выйти на пенсию, сохранится ли это право в рамках существующей системы, академик Глазьев рассказал главному редактору «Аргументов недели» Андрею Угланову

- Должно ли новое правительство инициировать увеличение пенсионного возраста?

- Происходящая в медицине научно-технологическая революция существенно расширяет горизонт человеческой жизни. Пропаганда здорового образа жизни – все это создает условия для повышения средней продолжительности предстоящей жизни населения до 100 лет и выше, включая соответствующее удлинение работоспособного возраста. Принудительный вывод на пенсию за 30-40 лет до смерти для людей привыкших к активной, особенно творческой деятельности, может создавать стресс и вести к преждевременной смерти. Тому есть множество примеров в среде влиятельных руководителей. Я думаю, что с выходом на пенсию каждый человек по достижению пенсионного возраста должен определяться сам. К примеру, у нас в Академии наук многие ученые, перешагнувшие 80-летний рубеж, продолжают вести активную научную и преподавательскую деятельность. Первый шаг в этом направлении, сделанный правительством в отношении повышения возраста выхода на пенсию для госслужащих, представляется совершенно оправданным. Те же граждане, которые не хотят продолжать работать и предпочитают выйти на пенсию, должны сохранять это право в рамках существующей системе.