Опровержение!

Уважаемые читатели! Редакция издания "Аргументы неделi" сообщает, что в статье "Кого и почему озолотил Ямало-Ненецкий округ", размещенной 30.08.2017 на сайте в сети Интернет по адресу: http://argumenti.ru/novoe_pokolenie/2017/08/547315, были опубликованы не соответствующие действительности сведения, касающиеся деятельности АО "Ямалкоммунэнерго" и ООО "Корпорация СТС" на рынке водо- и теплоснабжения на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

Редакция издания "Аргументы неделi", а также ее учредитель ЗАО "Издательский дом "Аргументы недели" приносят свои извинения АО "Ямалкоммунэнерго" и ООО "Корпорация СТС", а также читателям издания за публикацию данной статьи, содержащей непроверенные недостоверные сведения о деятельности указанных компаний.

Как следует из текста официального заявления, которое было распространено АО "Ямалкоммунэнерго" и ООО "Корпортация СТС", получение АО "Ямалкоммунэнерго" субсидий из окружного бюджета на компенсацию выпадающих доходов полностью соответствует закону и является важной мерой социальной поддержки населения региона. Размер данных субсидий определяется ежегодно уполномоченным органом, рост размера субсидий был вызван, в том числе, увеличением количества потребителей, которым АО "Ямалкоммунэнерго" должно было поставлять ресурсы. АО "Ямалкоммунэнерго" осуществляет строго целевое расходование данных субсидий, ежемесячно предоставляя отчетность о расходовании субсидий в компетентные органы.

Как подчеркивает АО "Ямалкоммунэнерго", тарифы на горячую воду, поставляемую АО "Ямалкоммунэнерго" потребителям ЯНАО, были установлены Департаментом по тарифной политике, энергетики и ЖКК ЯНАО в соответствии с законом и находятся под строгим контролем, рост тарифов на горячую воду энергию является экономически обоснованным.

Сегодня АО "Ямалкоммунэнерго" это одно из крупнейшеих в Ямало-Ненецком автономном округе ресурсоснабжающих предприятий, которое много лет бесперебойно обеспечивает теплом потребителей округа ЯНАО, и действует в полном соответствии с законодательством Российской Федерации".