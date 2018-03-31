В воде из бутылок известных мировых брендов обнаружены микроволокна пластика

Всемирная организация здравоохранения объявила, что в ближайшее время будет пересмотрены риски использования воды в пластиковых бутылках. Исследования показали, что 90 % самых популярных в мире напитков в бутылках, содержат крошечные кусочки пластика.

В новом исследовании были использованы более 250 бутылок 11 разных брендов из 9 стран мира. Почти в каждой из них были обнаружены обнаружил в среднем 325 пластиковых частиц на литр продаваемого напитка. Наиболее распространенным типом найденного пластического фрагмента был полипропилен — тот же тип пластика, который использовался для изготовления крышек для бутылок.

Один из представителей Всемирной организации здравоохранения заявил Guardian, что влияние частиц пластика на организм человека еще не изучено полностью, и риски придется еще только оценить. Однако ученые отмечают, что пластиковое загрязнение в бутилированной воде является проблемой, потому что люди платят за эти продукты.

Жаклин Савиц из группы Oceana заявила: «Мы знаем, что количество пластика увеличивается в мировом океане, и это означает, что мы тоже подвергаемся его воздействию, некоторые из нас каждый день. Микропластик в воде, токсичные химические вещества в пластмассах и пластик в морепродуктах — это тройной удар».