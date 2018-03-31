Британская королевская семья сообщила, что приглашения на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл уже разосланы. На церемонию королевского бракосочетания приглашены 600 гостей. Невеста принца Гарри крестилась по англиканскому обряду

Со стороны жениха на свадьбу приглашены бывший американский президент Барак Обама с супругой Мишель. Принц Гарри поддерживает с экс-президентом США дружеские отношения, но прежде чем пригласить его на свадьбу, королевской семье пришлось решить, не будет ли это выглядеть как вызов действующему президенту США Дональду Трампу.

Приглашены также королевская семья Испании, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и крон-принцесса Швеции Виктория. Кроме политиков, приглашения на королевскую свадьбу удостоены Дэвид и Виктория Бэкхем. В качестве дружеского жеста принц Гарри пригласил на свадьбу своих бывших подруг – Челси Дэви и Крессиду Бонас.

Приглашения со стороны невесты получили Оливия Палермо, стилист Джессика Малруни, теннисистка Серена Уильямс, подруги Меган Маркл и коллеги по киносъемкам. Ожидается, что на свадьбе выступят музыканты Элтон Джон, Крис Мартин, Эд Ширан, Элли Голдинг, сообщает Lenta.ru.

Свадьба британского принца Гарри и его невесты Меган Маркл назначена на 19 мая 2018 года. Церемония бракосочетания пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.