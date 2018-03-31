Пять граждан США подали в суд на российскую авиакомпанию. «Аэрофлот» обвиняют в расовой дискриминации американских пассажиров.

Причиной стал отказ в вылете из Шереметьево в Нью-Йорк пятерым пассажирам. Им пришлось лететь в Дели, чтобы вернуться домой. Американцы просили оформить билеты в Нью-Йорк, а им продали билеты в Дели. Пассажиры считают, что именно дискриминация стала причиной для смены рейса, поскольку других мотивов просто нет.

Американцы настаивают на виновности «Аэрофлота». Данным инцидентом заинтересовались в управлении транспорта в США. Сегодня появилось заявление о рассмотрении данного дела.