Основателя крупнейшей в России финансовой пирамиды Сергея Мавроди похоронили сегодня в закрытом гробу. Сама траурная церемония прошла также в закрытом режиме. Мавроди не нашлось места в семейном захоронении

Похороны Сергея Мавроди состоялись сегодня на Троекуровском кладбище. Церемония похорон состоялась в закрытом режиме – проститься с почившим пришли только родные и близкие. Журналистам РЕН-ТВ удалось выяснить, что хоронили Мавроди в закрытом гробу.

Ранее сообщалось, что Сергей Мавроди скончался в возрасте 62 лет в одной из московских больниц, куда поступил с жалобами на боли в области сердца. Врачам не удалось спасти его жизнь. Тело Сергея Мавроди четыре дня пролежало в морге невостребованным, пока за ним не пришла супруга.

Младший брат основателя «МММ», Вячеслав Мавроди, которому принадлежат права на распоряжение семейным погостом на Хованском кладбище, отказался хоронить брата рядом со своими родителями.