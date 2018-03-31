Тренировочное спасение людей в ТЦ Симферополя показало - тревоги меньше не стало

Это было в одном из торгово-развлекательных центров Симферополя. Учения проводились в связи с трагедией в кемеровском ТЦ, точнее, по причине гибели там нескольких десятков человек.

Кстати, сразу замечу, что каждый день (каждый день!) на дорогах страны гибнет число людей, равное количеству трупов пожара в Кемерово. Но ни разу я не слышал, как ни о проверках наших раздолбанных дорог, так и не видел мемориалов в память о взрослых и детях, отдавших свои жизни в дорожной войне с государством, у которого не хватает денег на тотальную безопасность в этих местах постоянного массового скопления и передвижения людей и техники, пишут "Аргументы недели - Крым".

Но, вернусь, как говорится к нашим баранам.

Вначале в торговый центр прошествовал какой-то мчсный чин, в сопровождении представителей ТЦ и журналистов. Притом, то ли он всех их держал на расстоянии от себя, то ли все они благоразумно на таком расстоянии от него держались. Я подумал, что именно так, наверное, КУТУЗОВ шел к своей штабной палатке перед Бородинским сражением. Шел уверенно, зная, что его армия втрое больше наполеоновской. Вот и мчсник шел, как победитель. Да и с кем ему было воевать? Ни дыму, ни пламени – все сплошь игры.

Да и что вообще хотели проверить? Работает ли громкая связь? Проверили – работает. Есть ли вода в пожарных кранах? Проверили – есть. Умеют ли спасатели противогазы на себя надевать за секунды. Проверили – умеют.

Но спускаясь вместе со всеми не спеша «эвакуируемыми» по крутой и узкой уличной металлической лестнице со второго этажа я представил, что при малейшей панике (а при всамделишной опасности паника будет) все мы покатимся по этой лестнице кубарем. А потом в длинный и узкий дворик подсобных помещений въехал грузовик и, не понимая, почему тут столько людей, медленно двигался к месту разгрузки, заставляя всех жаться к стенам. Да мы бы все застряли в этом дворике, случись реальный пожар или взрыв! И на головы бы нам падали куски разрушающегося здания и все мы по недоразумению навечно были бы погребены в этой братско-сестринской могиле и пофигу были бы нам все те мемориалы, на которые несли бы свечки и гвоздички в память о нас, невинно убиенных!

А дальше был контрольно-пропускной пункт торгового центра, перед которым скопилось такое количество машин, что ни пожарники, ни медики случись что, не уложились бы в нормативно-тренировочные сроки по прибытию на место ЧП.

Отдельно очень хотел полюбоваться эвакуацией посетителей с катка. Думал: «В случае реальной угрозы пока они будут снимать коньки, они запросто могут «коньки то и откинуть». И предположил, что, либо их заставят прям на коньках бежать, спасаясь; либо понесут их мчсники на руках. Но увидеть тренировочное спасение людей с катка, к сожалению, не удалось – не работала ледовая арена.

Никто не прыгал из окон на батуты. Не раздавали противогазы. Не торопили. И сделали все в четверг утром, когда мало людей, а не в субботу или воскресенье днем, когда пики посещений.

А потом смотрю в новостях, сообщают, что учения прошли успешно. А что было успешного? Никто на тренировке не погиб?

И случайно наткнулся в интернете на данные, что сотрудников только государственной противопожарной службы у нас по стране аж 220 000 человек (почти как армия КУТУЗОВА при битве под Бородино). А по количеству пожаров и смертей при этом, мы опережаем даже Зимбабве. И удивился я крайней неэффективности этой службы.

И чего-то я так разволновался от всего от этого! Но вот что стало причиной волнения не понял – то ли статистика жестокая и беспощадная, то ли профессионализм спасателей, наглядно нам всем пусть и в игровой форме продемонстрированный.