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Актер променял карьеру на возможность быть женщиной, и его за это убили хулиганы

31 марта 2018, 15:56 [ «Аргументы Недели» ]

Актер променял карьеру на возможность быть женщиной, и его за это убили хулиганы

Артист Евгений Сапаев сыграл в фильме Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2», а затем променял карьеру актера на возможность стать женщиной. Мужчина не чувствовал себя комфортно в собственном теле, а потому решил изменить пол.

Правда, способ о выбрал не самый лучший. На профессиональных хирургов у Сапаева не было денег, и он решил сделать все самостоятельно. Несколько месяцев он изучал пособия по анатомии, но кастрировать себя смог только с третьей попытки и, естественно, неудачно. Актер не сумел остановить кровотечение и обратился в больницу. Доктора спасли ему жизнь, а после лечения Сапаев перестал сниматься и уехал в родную деревню.

Односельчане рассказали, что Сапаев ходил в женской одежде, делал яркий макияж и отрастил длинные волосы. Даже придумал новое имя – Настя. Местные к соседу привыкли, но сторонились. С родней актер тоже не общался и страдал от одиночества.

«Неожиданно Женька стал заходить реже, а потом и вовсе пропал. Говорили, что уехал в столицу поправлять здоровье. Последний раз видела его в марте прошлого года. Но недавно с ужасом узнала, что его больше нет. Каким-то хулиганам в Москве не понравился Женин внешний вид – его избили до смерти. Тело не привезли в родные места. Похоронили как бездомного неизвестно где, даже не дали попрощаться близким», - рассказала журналистам «СтарХит» подруга актера.

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